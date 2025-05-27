В Подмосковье стартовал форум «Градостроительная неделя: инновации и развитие»

Всероссийский форум «Градостроительная неделя: инновации и развитие» будет проходить с 26 по 30 мая в формате видеоконференции. Организатор мероприятия — Университет Минстроя России «НИИСФ РААСН», сообщает пресс-служба организаторов.

Форум станет уникальной площадкой, объединяющей шесть дней интенсивной программы, посвященной передовым идеям, научным прорывам и инновационным технологиям в сфере градостроительства.

На секциях форума будут рассмотрены вопросы государственной политики в создании устойчивых городских и сельских сред, инновации в градостроительстве и инфраструктурном развитии, цифровизация процессов градостроительства, развитие транспортной инфраструктуры, энергоэффективность и экологическая устойчивость в проектировании и строительстве, а также взаимодействие власти, бизнеса и институтов развития в реализации градостроительных проектов.

В результате проведения форума ожидается формирование конкретных предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере градостроительства, выявление лучших практик комплексного развития территорий и создание эффективной платформы для обмена опытом между регионами России. Итоги мероприятия будут направлены в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации для дальнейшей работы.

Для участия в форуме необходима предварительная регистрация. Подробную информацию о регистрации, программе мероприятия и условиях участия можно получить на официальном сайте университета Минстроя НИИСФ РААСН на странице мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.