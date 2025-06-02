В Подмосковье стартовал финал регионального этапа Президентских спортивных игр

В понедельник в городском округе Люберцы состоялось открытие финальных соревнований регионального этапа Всероссийских игр школьников «Президентские спортивные игры» на Кубок президента РФ. Соревнования приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Финалистов приветствовали заместитель министра образования Московской области Лариса Сулима и глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В течение трех дней 8 сборных команд образовательных организаций Московской области — 96 школьников 2010–2011 годов рождения — будут бороться за право представить регион на Всероссийском этапе игр, который пройдет в сентябре во Всероссийском детском центре «Смена».

В финале участников ждут соревнования по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, футболу и настольному теннису.

В этом учебном году в президентских спортивных играх в Московской области приняли участие более 240 тыс. учащихся. В финале участвуют команды из городских округов Воскресенск, Краснознаменск, Люберцы, Мытищи, Одинцовский, Химки и муниципальных округов Чехов и Раменский.

Президентские спортивные игры объединяют лучших юных спортсменов региона, способствуют укреплению командного духа, развитию физической культуры и формированию здорового образа жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.