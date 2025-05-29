В Подмосковье стартовал финал этапа игр школьников «Президентские состязания»

В четверг в Подмосковье состоялось торжественное открытие финальных соревнований регионального этапа всероссийских игр школьников «Президентские состязания», посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

За право представлять Московскую область на всероссийском этапе во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в сентябре будут бороться 18 команд 5-х классов общеобразовательных организаций. В общей сложности в соревнованиях примут участие 162 школьника, ставшие победителями в школьных, муниципальных и областных отборочных этапах «Президентских состязаний».

Участниками финальных соревнований 2024/25 учебного года стали:

Городские класс-команды:

Школа № 26, г. о. Балашиха;

Лицей № 3, г. о. Домодедово;

Школа № 9, г. о. Жуковский;

Первая школа им. Пронина М.А., г. о. Одинцовский;

Лицей, Павлово-Посадский г. о.;

Лицей № 1 пос. Львовский, г. о. Подольск;

Образовательный комплекс № 3, г. о. Пушкинский;

Школа № 28, Сергиево-Посадский г. о.;

Школа «Лига первых», г. о. Химки.

Сельские класс-команды:

Центр образования № 45, Богородский г. о;

Школа № 12, г. о. Домодедово;

Петрово-Дальневская школа, г. о. Красногорск;

Образовательный центр «Лидер», Ленинский г. о.;

Часцовская школа, Одинцовский г. о.;

Рахмановская школа, Павлово-Посадский г. о.;

Дубровицкая школа, г. о. Подольск;

Ново-Харитоновская школа № 10, Раменский м. о.;

Школа № 26, г. о. Щелково.

В программе финала регионального этапа запланированы спортивные многоборья, легкоатлетическая эстафета, подвижные игры, а также теоретический конкурс.

Соревнования пройдут на базе Спортивного комплекса «Труд» в городском округе Подольск.

Эти состязания станут не только проверкой сил и умений юных спортсменов, но и важным шагом к укреплению дружбы и сотрудничества между школами Московской области.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.