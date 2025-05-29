В Подмосковье стартовал финал этапа игр школьников «Президентские состязания»
Фото - © Министерство образования МО
В четверг в Подмосковье состоялось торжественное открытие финальных соревнований регионального этапа всероссийских игр школьников «Президентские состязания», посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
За право представлять Московскую область на всероссийском этапе во Всероссийском детском центре «Орлёнок» в сентябре будут бороться 18 команд 5-х классов общеобразовательных организаций. В общей сложности в соревнованиях примут участие 162 школьника, ставшие победителями в школьных, муниципальных и областных отборочных этапах «Президентских состязаний».
Участниками финальных соревнований 2024/25 учебного года стали:
Городские класс-команды:
- Школа № 26, г. о. Балашиха;
- Лицей № 3, г. о. Домодедово;
- Школа № 9, г. о. Жуковский;
- Первая школа им. Пронина М.А., г. о. Одинцовский;
- Лицей, Павлово-Посадский г. о.;
- Лицей № 1 пос. Львовский, г. о. Подольск;
- Образовательный комплекс № 3, г. о. Пушкинский;
- Школа № 28, Сергиево-Посадский г. о.;
- Школа «Лига первых», г. о. Химки.
Сельские класс-команды:
- Центр образования № 45, Богородский г. о;
- Школа № 12, г. о. Домодедово;
- Петрово-Дальневская школа, г. о. Красногорск;
- Образовательный центр «Лидер», Ленинский г. о.;
- Часцовская школа, Одинцовский г. о.;
- Рахмановская школа, Павлово-Посадский г. о.;
- Дубровицкая школа, г. о. Подольск;
- Ново-Харитоновская школа № 10, Раменский м. о.;
- Школа № 26, г. о. Щелково.
В программе финала регионального этапа запланированы спортивные многоборья, легкоатлетическая эстафета, подвижные игры, а также теоретический конкурс.
Соревнования пройдут на базе Спортивного комплекса «Труд» в городском округе Подольск.
Эти состязания станут не только проверкой сил и умений юных спортсменов, но и важным шагом к укреплению дружбы и сотрудничества между школами Московской области.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.
«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.