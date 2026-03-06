В Подмосковье стартовал этап конкурса «Весна день за днем»

Этап Всероссийского проекта «Весна: день за днем», посвященного весенней миграции птиц, стартовал в Подмосковье. К участию приглашают орнитологов и бердвотчеров, которые фиксируют возвращение перелетных видов, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В России начался очередной этап исследовательского проекта «Весна: день за днем», организованного Союзом охраны птиц России. Участники наблюдают весеннюю миграцию и другие сезонные изменения в фенологии птиц. Традиционно орнитологи и любители наблюдения за птицами из Московской области входят в число самых активных участников.

«В первую очередь нас, конечно, интересуют редкие виды, занесенные в Красную книгу региона. В ближайшие недели следует ожидать возвращения белых аистов, серых сорокопутов, шилохвостей, серых уток и других. Но мы, конечно, рады видеть и наших обычных перелетных птиц, которые возвращаются одними из первых: грачей, скворцов, жаворонков и других. И разумеется, с особым нетерпением ждем птицу 2026 года — чомгу, которая тоже может вернуться уже в конце марта», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Акция продлится до 31 мая. Присоединиться к проекту можно на платформе iNaturalist по ссылке: https://www.inaturalist.org/projects/vesna-den-za-dnyom-2026-moskva-i-moskovskaya-oblast 12+

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.