В Подмосковье стартовал этап конкурса «Сердце отдаю детям»

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» стартовал 20 апреля в Реутове. В очном туре участвуют 50 педагогов дополнительного образования из разных округов Московской области. Финал и награждение пройдут 21 мая, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Первый конкурсный день прошел на базе школы №10 в городском округе Реутов. Участники представляют муниципалитеты Подмосковья и демонстрируют профессиональные навыки, творческий подход и умение работать с детьми.

В рамках испытания «Импровизационный конкурс проектов» педагоги показали способность к командной работе и поиску нестандартных решений. Конкурс также стал площадкой для обмена опытом и презентации собственных методик организации образовательного процесса.

«Конкурс «Сердце отдаю детям» играет важную роль в развитии системы дополнительного образования региона. Педагоги, которые каждый день открывают для школьников мир новых возможностей, поддерживают их таланты и помогают найти свое призвание, заслуживают самого высокого признания», — отметили организаторы регионального этапа конкурса.

Конкурс проводится при поддержке министерства образования Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что в подмосковных школах на сегодняшний день работают 52 тыс. учителей. Каждый день они дарят ребятам знания, вдохновляют их на новые открытия и достижения, стараются делать уроки интересными.

Воробьев добавил, что власти Московской области стараются сделать все, чтобы областная система образования развивалась.