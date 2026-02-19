В Подмосковье стартовал допнабор заявок для участия в чемпионате «Абилимпикс»

Идет дополнительный набор заявок для участия в региональном этапе чемпионата «Абилимпикс». Желающие могут подать документы до 15 марта, сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Открыт дополнительный прием заявок на свободные места по различным компетенциям и категориям XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Подать заявку можно с 16 февраля.

Организаторы обращают внимание, что дополнительный набор проводится только при наличии свободных рабочих мест, в связи с чем количество мест ограничено.

Всех, кто планировал участие, призывают не упустить возможность проявить себя и подать заявку сейчас. Заполнить форму можно по ссылке: https://clck.ru/3Rq3y3.

