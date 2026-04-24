В Подмосковье стартовал чемпионат «Абилимпикс» по графдизайну

Региональный этап XII Московского областного чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Графический дизайн» проходит с 21 апреля в колледже «Подмосковье». В соревнованиях участвуют школьники, студенты и специалисты, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

С 21 апреля на площадке колледжа «Подмосковье» проходят соревнования по графическому дизайну. В течение трех дней участники борются за звание лучших в рамках регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс». Цикл испытаний завершат специалисты.

Школьники уже подвели итоги. Победителем стала Варвара Поповиченко из Нахабинской школы №2 городского округа Красногорск. Второе место занял Амир Саматов из Инженерно-технологического лицея городского округа Люберцы, третье — Ирина Шишкова из Запрудненской школы №1 Талдомского городского округа. Участники разрабатывали фирменный стиль для настольной игры о национальной кухне народов России.

22 апреля к соревнованиям присоединились студенты. Среди семи конкурсантов — первокурсница колледжа «Подмосковье» Анастасия Первушина, которая заняла второе место в своей компетенции. Студенты создавали фирменный стиль для тематического квеста о татарской кухне: разрабатывали логотип, сертификат и баннер. Работы представили на финальной презентации, где жюри оценило креативность, оригинальность и профессиональный уровень участников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что количество желающих поступить в колледжи региона выросло на 65%.

«В Подмосковье 37 колледжей — это современные образовательные центры, где готовят квалифицированные кадры, востребованные на рынке труда. Мы видим, что учиться в них желает все больше ребят — сегодня даже не каждый второй, а шестеро из десяти школьников после 9 класса решают продолжить учебу там. Это возможность скорее обрести профессию, устроиться на работу и начать зарабатывать», — рассказал Воробьев.