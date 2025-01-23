В Подмосковье стало проще получить соцуслуги в оздоровительные центры

В Московской области жители могут отправиться на отдых в один из социально-оздоровительных центров региона. Оформление на обслуживание осуществляется в одно касание социальной карты к ридеру. Об этом сообщает пресс-служба м инистерства социального развития Московской области.

«В наших оздоровительных центрах ежегодно отдыхают более 6 тысяч льготников. Мы упростили процесс оформления в наши центры, теперь достаточно приложить к ридеру свою социальную карту», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В регионе четыре таких центра: центр реабилитации «Ясенки», социально-оздоровительные центры «Лесная Поляна», «Сосновый бор» и «Коломенский».

Каждый из центров предлагает уникальные программы, включая медицинские процедуры, занятия физической активностью, а также культурные и развлекательные мероприятия. В «Ясенках» акцент делают на реабилитации, в то время как «Лесная Поляна» предлагает программы для активного отдыха на природе.

Получить путевку в социальный центр можно подав заявление на регпортале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.