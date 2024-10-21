В Подмосковье стало проще получить социальные услуги на дому

В Московской области больше не нужно самим подавать заявления в социальные госучреждения, чтобы заключить договор на обслуживание на дому и в полустационаре, сообщает пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

Раньше жителям необходимо было подать заявление на признание нуждающимся в социальном обслуживании, а после подтверждения снова подавать заявку на заключение договора. Сейчас только заключение договора в рамках одной заявки на признание нуждающимся.

«Больше не нужно два заявления, чтобы получить социальную помощь дома. Эту сложнось озвучили на встречах с жителями и просили упросить процесс. Важно, что мамам с особенными детьми тоже больше не нужно тратить время на лишнюю волокиту. Социальными услугами и реабилитацией, как дома, так и в наших центрах, пользуются более 25 тысяч жителей ежегодно», — отметила Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Социальное обслуживание на дому и в полустационаре включает в себя целый комплекс мер, таких как: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-трудовые услуги. Помощь могут получить жители старшего возраста, инвалиды, а также дети с инвалидностью.

Теперь договор на получение услуг у желаемого поставщика будет приходить в личный кабинет на регпортале госуслуг, если житель или ребенок нуждается в таких услугах.

Услуга доступна на региональном портале по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.