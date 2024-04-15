В Подмосковье стало больше браков, зарегистрированных на выездных площадках

Отдел ЗАГС Московский областной дворец бракосочетания № 3 Главного управления ЗАГС Московской области за март зарегистрировал порядка 12 браков на выездных площадках, что на 50% превышает показатели аналогичного периода 2023 года, передает пресс-служба управления.

По-прежнему особой популярностью у молодоженов пользуются музейно-храмовый комплекс Вооруженных сил РФ (Парк Патриот, Одинцовский г. о.) и Усадьба «Гребнево» (г. о. Щелково).

Для большинства молодоженов брак стал первым. Средний возраст мартовских молодоженов составил: у невест — 27 лет, у женихов — 30 лет.

В этот период был зарегистрирован один брак с иностранным гражданином.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.