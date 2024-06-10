В Подмосковье стали известны сроки приемной кампании в колледжи и техникумы

В Московской области 20 июня 2024 года в колледжах и техникумах региона стартует приемная кампания. В текущем году для будущих студентов предусмотрено почти 19 тыс. бюджетных мест, 9 тыс. из которых выделено под программы «Профессионалитета». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

С 1 сентября 2024 года федеральный проект «Профессионалитет» будет реализовываться на базе 36 колледжей и 2 ВУЗов по 10 ведущим отраслям экономики Московской области: авиастроение, машиностроение, металлургия, радиоэлектроника, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сфера услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, правоохранительная сфера и управление, педагогика.



Выпускники «Профессионалитета» гарантированно будут трудоустроены на ведущие предприятия региона, а учиться они будут под руководством высококвалифицированных педагогов и мастеров в современных мастерских с высокотехнологичным оборудованием. Программы обучения для студентов разрабатываются совместно с работодателями.

Подробную информацию о количестве бюджетных мест, программах, сроках обучения и правилах приема можно найти на сайтах образовательных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.