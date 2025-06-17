В Подмосковье стали известны результаты ОГЭ по русскому языку

В Московской области объявлены результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку. Экзамен прошел 9 июня, в нем приняли участие около 98 тысяч девятиклассников, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Экзамен успешно сдали 93,5 % участников. Каждый пятый выпускник показал высокий результат: 18 % девятиклассников получили «отлично», еще 35 % справились на «четверку». Это подтверждает высокий уровень базовой подготовки по русскому языку», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Минимальный порог не смогли преодолеть 6,5 % участников.

Экзамен проходил в 602 пунктах проведения. За ходом процедуры следили 1 170 общественных наблюдателей, включая онлайн-наблюдателей, подключенных к системе дистанционного мониторинга. Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут (235 минут).

В ведомстве отметили, что для тех, кто не преодолел минимальный порог, предусмотрены резервные дни пересдачи — 26 июня, 1 и 2 июля.

По всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, выпускники и их родители могут обратиться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.