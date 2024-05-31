В Подмосковье стала известна статистика происшествий с детьми на воде с января

По данным подмосковного детского омбудсмена Ксении Мишоновой, из-за аномально теплой весны первые происшествия на водоемах региона произошли раньше обычного, в начале апреля. Случаи утопления зафиксированы в Клину, Балашихе, Коломне, Домодедове, Дмитрове, Чехове, сообщает пресс-служба улномоченного по правам ребенка.

«С начала года на водоемах области погибли пять детей, одного малыша удалось спасти. Возраст пострадавших — от двух до 16 лет. Я приношу свои соболезнования семьям погибших. Выжившему двухлетнему мальчику желаю скорейшего выздоровления. А всех родителей в преддверии летних каникул прошу еще раз напомнить детям о правилах безопасности на воде, особенно, если вы живете вблизи водоемов», — посоветовала Ксения Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области порекомендовала как можно раньше учить ребенка плавать и не отпускать детей одних купаться.

«Даже если кажется, что ребенок уже достаточно хорошо держится на воде, не отпускайте его на водоемы без взрослых. Вода непредсказуема, иногда забирает даже опытных пловцов», — отметила Мишонова.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области также рассказала, что, согласно статистике аппарата, родители часто не задумываются о том, что дети могут утонуть и в искусственных водоемах на дачных участках, в бассейнах, емкостях для полива воды.

«Эти цифры не попадают в нашу статистику, поскольку мы не учитываем их при расчете показателя «Безопасное детство». Однако, к сожалению, не проходит ни одного лета без подобных трагических случаев. Обязательно закрывайте доступ к бассейнам и декоративным прудам, не оставляйте малышей без присмотра ни на минут, если такие объекты есть у вас на даче», — подчеркнула Ксения Мишонова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.