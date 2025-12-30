В Подмосковье сравнили преимущества и недостатки живых и искусственных елей

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья рассказало о плюсах и минусах живых и искусственных елей перед новогодними праздниками, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В преддверии новогодних праздников жители Подмосковья выбирают между живой и искусственной елью. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору выделило основные плюсы и минусы каждого варианта.

Живая ель биоразлагается и может быть переработана, однако ее вырубка негативно влияет на экологию. Искусственная ель служит несколько лет и помогает сократить вырубку деревьев, но изготавливается из пластика, который может содержать вредные вещества.

С точки зрения пожарной безопасности, живая ель при регулярном поливе менее опасна, но сухое дерево легко воспламеняется. Современные искусственные ели часто делают из огнеупорных материалов, однако дешевые модели могут быть горючими.

Живая ель наполняет дом праздничным ароматом, но быстро осыпается и требует ежегодной покупки. Искусственная ель удобна в хранении, имеет широкий выбор моделей и окупается за несколько лет, несмотря на более высокую цену при покупке.

Для продления срока службы живой ели рекомендуется покупать дерево за 2–3 дня до праздника, хранить в прохладе и регулярно поливать. Качественная искусственная ель должна иметь густые ветви, тяжелый устойчивый каркас и быть изготовлена из огнестойких материалов. Хранить искусственную ель советуют в плотном пакете или коробке, чтобы избежать деформации и выцветания веток.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.