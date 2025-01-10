В Подмосковье спрос на сельдь вырос почти на 60% в декабре

Одним из главных украшений новогоднего стола ежегодно становится знаменитый салат «Сельдь под шубой», вкус которого с детства знает каждый. Люди готовят его в разных вариациях, но ключевой ингредиент всегда неизменен — ароматная сельдь, нарезанная мелкими кубиками. В декабре сезонный спрос на сельдь увеличился на 58%, что является нормой, учитывая праздничные дни. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Всего в супермаркетах, розничных магазинах и на рынках было реализовано свыше 1 000 тонн данного вида продукции.

Данный вид рыбы является одним из любимых для многих россиян, а также отличным источником омега-3. В 100 г сельди содержится порядка 18 г белка и 12 г жирных кислот. Они благотворно влияют на сердце и сосуды, особенно полезны для кожи. В отличие от мяса птицы и рогатого скота сельдь легко усваивается организмом.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.