В Подмосковье спрогнозировали низкую пожароопасность до 31 мая

В Московской области с 29 по 31 мая ожидается преимущественно низкий класс пожарной опасности в лесах. 28 мая возгораний на территории гослесфонда не зафиксировано, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

По данным ведомства, 29 и 30 мая на большей части территории региона прогнозируется I класс пожарной опасности. В Орехово-Зуевском лесничестве ожидается II класс, в Ногинском — III класс.

31 мая на большей части Подмосковья установится II класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» прогнозируется I класс, в Ногинском сохранится III класс.

Синоптики прогнозируют температуру воздуха днем плюс 8–16 градусов, ночью — плюс 4–8 градусов. Ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

При обнаружении возгорания жителей просят незамедлительно сообщать об этом по телефону горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру экстренных служб 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.