В Подмосковье спецназ Росгвардии задержал подозреваемого в мошенничестве

Сотрудники ОМОН «Пересвет» Главного управления Росгвардии по Московской области оказали содействие коллегам из МВД и ФСБ России при выявлении факта мошеннических действий при ремонте многоквартирных домов для военнослужащих в Щелкове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В декабре 2024 года Министерство обороны РФ подписало со строительной компанией контракты на проведение капитального ремонта объектов недвижимости в Мурманской области. На счет организации в качестве предоплаты поступило более 176 миллионов рублей. Согласно условиям соглашения, подрядчик должен был сдать часть профинансированных работ к ноябрю 2025-го, но взятые на себя обязательства так и не исполнил.

Сотрудники ОМОН подмосковного управления Росгвардии задержали генерального директора этой строительной компании по месту его жительства в Щелкове.

В процессе обыска были изъяты компьютеры, банковские карты, печати различных организаций, а также разнообразная документация.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.