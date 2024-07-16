В Подмосковье специалисты завершили расчистку 4 водоемов

ГБУ «Дирекция экологических проектов» в рамках программы «100 прудов и озер» завершила расчистку 4 водоемов в Московской области, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«ГБУ „ДЭП“ завершил расчистку двух водоемов в округе Пушкинский. Там освобождены от излишней водной растительности, топляка и прочего мусора пруд в районе деревни Митрополье и Клинниковский пруд», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Также специалисты подведомственного учреждения закончили расчистку водной глади на пруду вблизи деревни Рогачево в Дмитровском округе и на Холодном пруду в городском округе Клин.

Расчистку водной глади на всех четырех водных объектах специалисты проводили при помощи специальной водной техники — плавучих экскаваторов-амфибий (Truxor и Боцман). Плавучие машины позволяют скашивать и собирать с водной глади излишнюю водную растительность, ветки деревьев, бревна и бытовой мусор.

В результате работ было очищено более 15 га водной глади, до конца года по программе «100 прудов и озер» в области будет завершена расчистка еще 10 водоемов Подмосковья.

«Очистка водоемов — важное дело, способствующее благоприятной экологической обстановке. Нашим жителям намного приятнее смотреть на чистый водоем, нежели на заросший водной растительностью. По завершению расчистки каждый может насладиться прекрасным видом и провести свободное время вблизи чистых водоемов», — добавил Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.