В Подмосковье спасли пони после укуса клеща

К подмосковным ветеринарным врачам Красноармейской участковой ветеринарной лечебницы обратилась хозяйка пони Рапунцель с жалобами на состояние животного. Ветеринарные врачи взяли анализы, в результате которых подтвердился диагноз — пироплазмоз. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве отметили, что заражение данным заболеванием происходит после укуса инфицированного клеща. Если проигнорировать первые тревожные симптомы, то последствия пироплазмоза для животного могут быть крайне серьезными, вплоть до летального исхода.

К основным симптомам пироплазмоза относятся: вялость, слабость в задних лапах, рвота, повышенная температура тела, изменение цвета мочи и слизистых. В качестве профилактики необходимо регулярно обрабатывать питомцев от паразитов. При малейшем подозрении на пироплазмоз необходимо в срочном порядке обратится за помощью к профессиональным ветеринарам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.