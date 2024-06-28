В Подмосковье спасли грибника, застрявшего на автомобиле посреди леса

Заместитель начальника ПСЧ-229 Илья Морозов проинформировал, что накануне вечером в единую службу экстренной помощи «Система-112» обратилась женщина, которая рассказала, что ее 85-летний супруг уехал утром в лес за грибами и не вернулся. Мобильного телефона у пожилого человека с собой не было, но женщина сообщила в каком месте муж обычно собирает грибы.

«Прибыв в район предполагаемого нахождения мужчины, спасатели начали объезжать лесные дороги, в поисках автомобиля и самого грибника. К поиску присоединился племянник пенсионера. Постоянно подавая звуковые сигналы с помощью громкоговорящего устройства, спасатели постепенно сужали круг поиска и около часа ночи специалистам удалось обнаружить машину, а в ней и мужчину. Оказалось, что при попытке выехать из леса, автомобиль надежно застрял на размытой дождями дороге. С помощью буксировочного троса спасатели вытянули автомобиль на проезжую часть и, поблагодарив специалистов, грибник отправился домой. В медицинской помощи пенсионер не нуждался», — рассказал Илья Морозов.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.