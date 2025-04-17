В Подмосковье создано 262 особо охраняемые природные территории

Сегодня в России началась акция «Марш парков» или Дни заповедников и национальных парков — международная крупномасштабная природоохранная акция, которая проводится ежегодно и носит общественный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых природных территорий (заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы). Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В 2025 году девиз Марша парков: «За сохранение и восстановление природы малой родины!». Этот призыв особенно актуален для Подмосковья с его уникальной природой и огромным видовым разнообразием флоры и фауны.

Минэкологии Московской области на протяжении многих лет ведет работу по созданию и реорганизации особо охраняемых природных территорий.

На сегодняшний день в Подмосковье создано 262 ООПТ областного значения общей площадью свыше 283 тыс. га. В последние годы, помимо традиционных заказников и памятников природы, появились и относительно новые категории охраняемых территорий, такие как прибрежные рекреационные зоны, особо охраняемый водный объект и природно-исторический комплекс. Помимо этого, в регионе идет активная работа по созданию новых заповедных территорий и установлению охранных зон для уже существующих.

Во время Марша парков заповедники, национальные парки, а также другие природоохранные, неправительственные и образовательные организации проводят лекции и мастер-классы, дни открытых дверей, детские экологические мероприятия, тематические выставки, акции волонтерской помощи и сбор благотворительных средств в поддержку охраняемых природных территорий, инициируют публикации в прессе, трансляции радио- и телепередач.

Минэкологии призывает всех подмосковных любителей природы присоединяться к просветительским инициативам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.