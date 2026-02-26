В Подмосковье создана широкая сеть технопарков и особых экономических зон

Несмотря на общее замедление экономики, вызванное санкционным давлением, и трудностей, с которыми в этой связи столкнулась отечественнаяпромышленность, Московская область сегодня демонстрирует успехи в области промпроизводства. Такое мнение высказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов, сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что развитие промышленности обусловлено в том числерешениями, которые единороссы инициировали в последние годы на федеральном и региональном уровнях.

«Наша партия вместе с правительством области активно работает над программой развития промышленности. Это крайне важное направление народной программы. Мы создаем современную инфраструктуру для проектов технологического суверенитета – особые экономические зоны и индустриальные парки, где бизнесу предоставляются выгодные условия для развития. Напомню, Московская область - лидер по количеству индустриальных парков и технопарков: суммарно их у нас более 90. При этом мы достигли отличных показателей их заполняемости - в среднем это более чем 90%. Сейчас строятся еще 8 новых государственных индустриальных парков», — рассказал парламентарий.

В Подмосковье также расположены 6 особых экономических зон (ОЭЗ). В округе Дубна действует одноименная ОЭЗ, которая удерживает лидерские позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности таких площадок в России. Среди ее крупнейших резидентов: корпорация «ПРОМТЕХ», специализирующаяся в космическом и авиастроении, одно из крупнейших в России фармацевтических производств «ПСК Фарма».

«ОЭЗ «Дубна» — самая первая среди ОЭЗ Подмосковья и во многом самая передовая. Есть объективные цифры, которые показывают, что каждый 11-й резидент всех ОЭЗ страны расположен в Дубне, и каждое 10-е рабочее место создано компаниями-резидентами на ее территории», — подчеркнул заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по строительству Павел Грек.

Еще одним примером успешного развития промышленности является округБалашиха. За последние годы здесь создали 5 индустриальных парков. Парки «Лунн», «Соболиха», «Демидов» и «Румянцев» уже полностью заполнены, в новом парке «Милованов» к концу 2025 года уже разместились 93 компании.

Сейчас в округе строится новый промышленный парк «Балашиха» синвестиционным потенциалом в 20 млрд рублей, который к 2030 году сможет обеспечить 3,5 тысячи новых рабочих мест.

Развитие промышленности стало темой первого отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат», который прошел 19 февраля в Екатеринбурге. На нем федеральное правительство отчиталось перед жителями и партией о выполнении «промышленного» блока народной программы.

Накануне, 25 февраля, Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время отчета в Госдуме поблагодарил «Единую Россию» за реализацию народной программы и системную поддержку Кабмина. Он подчеркнул, что у «Единой России» и Правительства общая цель - развитие страны и повышение качества жизни граждан.

Михаил Мишустин сообщил, что в экономике России сохранилась положительная динамика, несмотря на сложнейшую ситуацию: ВВП увеличился на один процент за 2025 год, за последние 3 года рост превысил 10%. В минувшем году промышленное производство даже в условиях санкций выросло на 1,3%, а обрабатывающая промышленность – на 3,6%.