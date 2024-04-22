В Подмосковье создали обои с помощью нейросетей

Производитель виниловых обоев «Палитра» из Балашихи создал детскую коллекцию с помощью искусственного интеллекта. На предприятии впервые в России создали обои в нейросети. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Коллекция «3D Cats» — это виниловые обои на флизелиновой основе в метровом формате. Они выполнены в нежных пастельных оттенках и имеют пять расцветок с эффектом замши и штукатурки. Уникальность разработки заключается в опыте использования искусственного интеллекта для создания рисунка полотна.

Изначально нейросеть сгенерировала более 30 котят различных цветов и размеров, потом их количество сократилось до 4. Затем дизайнер гармонично расположил животных по полотну и сделал рваные отверстия, из которых выглядывают пушистые зверята. Также на обои нанесли различные надписи. Например, «мур» и «мяу». Весь процесс создания коллекции занял около трех месяцев.

Ранее компания «Палитра» запустила виртуальную примерку обоев собственного производства в интерьере. Новый сервис позволяет создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров. Инструмент оценили покупатели, которые выбирают обои.

Обойная фабрика «Палитра» — одно из крупнейших предприятий по производству виниловых обоев в России. На предприятии есть собственная лаборатория, где проводятся испытания по стандартам ГОСТ. В ассортименте фабрики более 2 500 наименований обоев, а также 7 инновационных продуктов. Ежегодно торговый ассортимент компании пополняют более 1 500 новых артикулов. Максимальная мощность производства — 30 000 000 еврорулонов в год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.