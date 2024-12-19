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В Подмосковье состоялся турнир по беспилотным авиационным системам

На базе техникума имени С. П. Королева состоялся региональный турнир по беспилотным авиационным системам «На крыльях мечты». Организаторами мероприятия выступили министерство образования Московской области, центр развития профессионального образования КУРО и сам техникум, сообщает пресс-служба ведомства.

Турнир стал частью Федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы» и был направлен на привлечение молодежи к научно-техническому творчеству, развитию инновационных проектов и популяризацию инженерного образования.

С начала учебного года в Московской области в рамках проекта «Кадры для БАС» открылись объединения дополнительного образования на базе 19 школ и одного колледжа. В них реализуются 26 образовательных программ по беспилотным авиационным системам.

В турнире приняли участие 17 команд из школ и колледжей области. Участники показали свои навыки в шести номинациях: они соревновались в скоростном пилотировании, проходили теоретические тесты и выполняли творческие задания.

Победителями турнира стали команда студентов МЦК — Техникум имени С. П. Королева и команда школьников «Авиатор» из школы № 10 г. Жуковский.

В пресс-службе Министерства образования Московской области отметили, что турнир стал важным шагом в популяризации высокотехнологичных профессий и беспилотных авиационных систем среди молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.