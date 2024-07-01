В Подмосковье состоялся спортивно-оздоровительный слет школьных лесничеств

Для программы «Зов Природы», организованной для учащиеся двух школьных лесничеств из г. о. Электросталь «Лесовичок» и «Знатоки леса», их наставники — лесничие Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» подготовили обширную программу, сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

Для детей была проведена тематическая викторина и практические занятия по определению пород деревьев, древодром, лазертаг, метание ножей по цели и сплав на катамаранах и сапах.

Участникам слета очень понравилась эта встреча с единомышленниками, во время которой они получили массу впечатлений и смогли начать подготовку к областному слету школьных лесничеств, который пройдет в сентябре этого года в Подмосковье, а также к региональному этапу всероссийского конкурса «Подрост».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.