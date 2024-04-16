В Подмосковье состоялся первый этап‑аппробация экологической игры «Чистые игры»

15 апреля прошел первый этап‑аппробация экологической игры «Чистые игры» в г. о. Чехов, сообщается на сайте администрации округа.

«Чистые игры» — экологический, образовательный и волонтерский проект, который формирует у детей бережное отношение к природе.

Ребята-активисты на скорость собрали раздельный мусор по трем категориям: пластик, жесть, стекло. Экологические соревнования прошли на прилегающей территории лицея № 4 в рамках месячника благоустройства.

В игре приняли участие более 30 активистов «Движения первых».

Ребята собрали 40 мешков мусора. В каждом соревновании есть свои победители. Так, 3 команды заняли призовые места и получили сертификаты победителей и памятные призы.

Впереди — муниципальный этап игры, который будет проведен в рамках акции «Доброе дело» и запланирован на 27 апреля 2024 года.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.