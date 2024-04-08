В Подмосковье состоялся первый бизнес-завтрак

В городском округе Шатура в ресторане «Базилик» прошел первый бизнес-завтрак, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

«Для нас важно вести диалог с представителями бизнес сообщества региона. Бизнес-завтрак — это инструмент для конструктивного диалога бизнеса и власти, которое способствует решению проблем предпринимателей. Основная цель подобных встреч — плодотворное обсуждение имеющихся вопросов вместе с приглашенными экспертами. Первый опыт показывает, что такой формат, действительно, пользуется спросом и мы будем продолжать проводить такие встречи», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Участники обсудили меры поддержки и требования к оформлению заявлений и документов.

Бизнес-завтраки в Шатуре будут проходить ежемесячно каждый первый вторник месяца в 11:00 в ресторане «Базилик».

Заявки на участие можно подать по телефону +7 (496) 452-24-97.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.