В Подмосковье состоялся II областной хореографический конкурс среди долголетов

В Подмосковье прошел второй областной конкурс хореографических коллективов для людей старшего поколения «Танцуй, Россия», посвященный Дню России, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

В конкурсе приняли участие представители 10 городских округов Московской области. Всем участникам предстояло выступить в трех заявленных номинациях: танцы народов России; патриотический танец; эстрадный танец.

Все номера, которые были представлены, отличались оригинальностью постановки, красочными сценическими костюмами и высоким уровнем хореографического мастерства.

В результате места распределились следующим образом.

Номинация «Танцы народов России»: 1 место — коллектив «Сударыни» КЦСОР «Волоколамский»; 2 место — коллектив «Вдохновение» КЦСОР «Наро-Фоминский»; 3 место — коллектив «Дролечки» КЦСОР «Домодедовский».

Номинация «Патриотический танец»: 1 место — коллектив «Ритм-данс» КУСОиР «Одинцовский»; 2 место — коллектив «Ритмы жизни» КЦСОР; «Балашихинский» г. Реутов; 3 место — коллектив «Пенсион-Модерн» КЦСОР «Красногорский».

Номинация «Эстрадный танец»: 1 место — коллектив «Рузский стиль» КЦСОР «Можайский» Рузский округ; 2 место — коллектив «Ассорти» КУСОиР «Пушкинский» г. Ивантеевка; 3 место — коллектив «В движении» — ЦСДК «Серединский» г. о. Шаховская.

В ведомстве уточнили, что «Гран-при» конкурса получил коллектив «Танцы без границ» комплексного центра «Домодедовский» города Видное.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.