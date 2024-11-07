В Подмосковье состоялся ежегодный форум приемных семей

Форум приемных семей в Московской области проводится с 2014 года в целях развития системы сопровождения и поддержки приемных семей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

В форуме приняли участие свыше 350 человек, среди которых лучшие приемные семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, подростков. Также гостями мероприятия стали кандидаты в приемные родители, специалисты служб сопровождения замещающих семей и специалисты органов опеки.

«Мы всегда очень трепетно и с чуткой заботой относимся к семьям. Наш регион входит в пятерку лучших, где дети-сироты воспитываются именно в семьях. Перед нами серьезный вызов: мы идем по пути не только приоритетного устройства детей в семью, то есть усыновления, но и заботимся о тех ребятах, которые вынуждены покинуть родную семью на какое-то время. Мы уходим от системы госучреждений, потому что каждый ребенок должен жить в семье, даже если это временная приемная семья», — рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Основной деловой частью форума являлась площадка динамичного обсуждения экспертов и опытных приемных родителей на важные темы: когда мы сталкиваемся с трудностями в воспитании детей, какая реакция на трудности и что нам мешает; как сделать верный шаг, как пройти сложные периоды и как решиться на важные решения, где получить помощь. Опытные приемные родители поделились своими лайфхаками, а эксперты прокомментировали с профессиональной точки зрения. Модератором мероприятия стала кандидат социологических наук Майя Русакова, а заслуженная артистка России и приемная мама двоих детей Маргарита Суханкина поделилась своим опытом воспитания детей.

Форум также стал хорошим поводом наградить лучшие приемные семьи Московской области и специалистов, принимающих активное участие в оказании им помощи. Также наградили победителей конкурса «Приемная семья Подмосковья — 2024».

«Форум богат на информацию и продуктивные встречи, что, несомненно, позволяет собрать в свою личную копилочку новые фишки от специалистов и опыт других родителей, потому что теоретическая часть не всегда помогает в жизненных моментах», — рассказала участница мероприятия Светлана Прохина из Ступина, приемная мама 6 детей.

Программа форума включила в себя также выставку-квест «Эволюция семьи», на которой участникам было предложено пройти этапы жизни приемной семьи от момента принятия решения взять ребенка в семью до выпуска его во взрослую жизнь. Не менее интересными площадками стали мастер-классы, интерактивные задания, актуальные кейсы, экспресс-диагностики с психологом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.