В Подмосковье состоялось заседание комиссии по защите чести и достоинства педагогов

В Московской области состоялось первое заседание комиссии по защите профессиональной чести и достоинства педагогических работников. Коллегиальный орган был создан при министерстве образования в соответствии с поручением Министерства просвещения Российской Федерации, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В ходе заседания был сформирован руководящий состав комиссии и утвержден график работы на 2026 год. В состав комиссии вошли представители Министерства образования Московской области, Московской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, а также Центральной межрегиональной территориальной государственной инспекции труда.

В ведомства добавили, что комиссия будет заниматься рассмотрением заявлений педагогических работников о фактах нарушения их профессиональной чести и достоинства, а также норм профессиональной этики, которые могут привести к ущемлению их трудовых прав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.