В Подмосковье состоялась торжественная присяга курсантов «Гвардейской смены»

На главной площади Старой Купавны состоялась торжественная церемония приведения к присяге первокурсников Центра специальной подготовки подмосковного колледжа «Энергия». Об этом сообщили организаторы.

В мероприятии приняли участие сотрудники Электростальского отдела вневедомственной охраны Росгвардии, представители МВД, администрации города, а также священнослужители.

Торжественная церемония объединила 11 взводов первокурсников, выбравших обучение по направлениям правоохранительной деятельности, юриспруденции, кинологии, защиты в чрезвычайных ситуациях, пожарной безопасности, обеспечения информационной безопасности и телекоммуникационных систем, информационных систем и программирования, а также информационных систем связи.

Клятва курсантов прозвучала под Знаменем Победы — символом мужества, верности Родине и преемственности поколений. Для каждого участника церемонии этот момент стал важным этапом на пути профессионального становления. С чувством глубокой ответственности и гордости более 300 курсантов произнесли слова присяги, подтвердив готовность служить закону, обществу и своей стране.

Обучение в колледже длится четыре года и направлено на подготовку квалифицированных специалистов, способных эффективно действовать в современных условиях и обеспечивать безопасность граждан. В процессе обучения курсанты осваивают как профильные теоретические дисциплины, так и практические навыки, необходимые для дальнейшей службы и профессиональной деятельности.

Этот день стал для каждого первокурсника важной отправной точкой на пути к становлению настоящим профессионалом, патриотом и защитником Отечества.

