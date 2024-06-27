В Подмосковье состоится показ фильма под открытым небом 28 июня

28 июня в рамках проекта «Кинопарк» в Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоится кинопоказ художественного фильма «Человек ниоткуда», сообщает пресс-служба администрации горокруга Зарайск.

В фильме рассказано о событиях 1960 года, когда произошел секретный запуск ракеты, предшествовавший первому полету человека в космос. Корабль космонавта Кима Кириллова получил повреждения до того, как успел выйти на орбиту. Когда космонавт очнулся, он понял, что оказался в будущем.

Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.