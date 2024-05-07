В Подмосковье состоится концерт Романа Разума и военного ансамбля из ЛНР

10 мая 2024 г. в Центральном парке «Патриот» состоится праздничный концерт Романа Разума и военного ансамбля 8-й армии Луганской Народной Республики «Новороссия», сообщает пресс-служба парка.

Роман Разум и ансамбль «Новороссия» — одни из самых популярных исполнителей на Донбассе.

Также выступит творческий десант Главного военно-политического управления: участник СВО, член Союза писателей России, поэт-фронтовик, кавалер ордена мужества гвардии лейтенант Сергей Лобанов; участник СВО, военный музыкант, поэт, автор-исполнитель, гвардии младший лейтенант Александр Сергеев.

В репертуаре музыкантов песни о солдатском быте, сыновнем долге, о Родине. Концерт приурочен к празднованию 79-й годовщины Великой Победы.

Мероприятие состоится сразу после кадетского бала «Бальная история: Кадетские Встречи». Начало кадетского бала в 14:30.

Концерт пройдет 10 мая в 15:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.