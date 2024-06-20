В Подмосковье состоится ежегодный фестиваль «Луховицкий огурец» 6 июля

сегодня в 16:32

В субботу на территории экофермы «Былинкино» под Луховицами состоится традиционный праздник «Луховицкий огурец». В рамках мероприятия пройдут выступления творческих коллективов, мастер-классы, дегустации и спортивные состязания, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Особенностью фестиваля в этом году является кулинарное шоу со звездой мирового уровня, подробности организаторы пока держат в тайне.

«Луховицкие огурцы славятся на всей территории нашей страны. Благодаря производителю «Луховицкие овощи», специализирующемуся на выращивании огурцов и томатов, жители Подмосковья покупают свежую продукцию высокого качества круглый год», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Организаторами фестиваля выступает администрация городского округа Луховицы, экоферма «Былинкино» и дом культуры «Старт». Начало праздника в 14:00 по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, деревня Подлипки, улица Земляничная поляна, владение 1.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.