В Подмосковье собрали более 33 тонн елей на переработку в рамках экологической акции

В Московской области завершилась акция «Сдай елку на переработку», в ходе которой жители с 12 января по 8 февраля сдали более 33,4 тонн новогодних деревьев, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Подмосковье завершилась ежегодная экологическая акция по сбору и переработке новогодних елей «Сдай елку на переработку». В этом году в регионе работали 164 специализированных пункта приема хвойных деревьев.

За месяц жители области сдали на переработку более 33,4 тонн елей и сосен — это около 4 175 деревьев. Переработанная древесина будет использована для кормов и подстилок в животноводстве, а также для производства щепы, применяемой в сельском хозяйстве и благоустройстве территорий.

Наибольшую активность проявили жители городских округов Дубна, Реутов и Пушкинский. В министерстве отметили, что в этом году удалось собрать на 11% больше деревьев, чем в прошлом, несмотря на сокращение числа пунктов приема. Рост показателей связывают с повышением экологической ответственности граждан.

Министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко подчеркнул, что акция стала традиционной для региона и способствует превращению отходов в полезное вторсырье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.