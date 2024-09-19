В Подмосковье собрали 3,4 млн рублей на акции «Помощь вместо цветов»

На протяжении нескольких лет в Долгопрудном в День знаний проходит благотворительная акция «Помощь вместо цветов», в которой принимают участие тысячи горожан. В этом году долгопрудненцам и присоседившимся к акции жителям других регионов удалось собрать рекордную для проекта сумму, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Суть акции состоит в том, что дети 1 сентября дарят классному руководителю всего один букет от класса, а сэкономленные на покупке множества цветов средства идут на благотворительность.

Общими усилиями удалось собрать порядка 3 млн 400 тыс. рублей.

В этом году участниками «Помощи вместо цветов» стали 243 класса, 34 школы, 8 городов — Долгопрудный, Химки, Балашиха, Сходня, Кашира, Дмитров, Москва, Гагарин (Смоленская обл.).

«Это самая большая сумма, собранная в рамках данного проекта, — рассказала президент благотворительного фонда Алена Сорокина. — Огромная благодарность нашим добрым волшебникам, принявшим участие в акции. Все средства будут направлены на приобретение лекарственных препаратов и ортезов для маленьких пациентов Московского областного онкологического диспансера, закупку медицинского оборудования и расходных материалов отделения, а также на реабилитации детей с онкологическими заболеваниями».

Так, помощь уже пришла к мальчику Диме — пациенту областного онкодиспансера. Для прохождения очередного лечебного курса и восстановления работы костного мозга парню потребовался препарат стоимостью более 1 млн рублей. Закупка этого лекарства не обеспечивается по программе государственной гарантии. Но оно было приобретено из средств, собранных на акции в Долгопрудном.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.