В Подмосковье снизилось число жалоб на банки и мошенников

Количество жалоб на финансовые организации в Подмосковье сократилось в первом квартале 2026 года на 18,2%. Жители региона стали реже обращаться по вопросам работы банков и случаев мошенничества, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

По данным Банка России, в первом квартале 2026 года общее число жалоб на финансовые организации снизилось на 22,7% и составило 15,5 тыс. обращений. Более половины всех заявлений поступило из Москвы и Московской области. При этом в столице показатель уменьшился на 35,6%, а в Подмосковье — на 18,2%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.