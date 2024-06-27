В Подмосковье штрафы за незаконную перевозку стройотходов превысили 15 млн рублей

Благодаря камерам видеофиксации с начала июня на дорогах Подмосковья было выявлено 305 водителей без разрешительных документов на перевозку строительного мусора. Сумма штрафов в упрощенном порядке уже составила более 15 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Отходы, которые образуются после капитального ремонта, сноса и демонтажа должны складироваться в контейнеры или бункеры на специальных площадках. Поэтому именно разрешения на перевозку и камеры видеофиксации на дорогах помогают контролировать обращение строительного мусора и предотвращать незаконные свалки. За несоблюдение установленных правил законом предусмотрена административная ответственность в виде штрафа», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Больше всего нарушений с начала июня камеры зафиксировали в Балашихе — 71, Дмитрове — 33 и Ленинском округе — 25.

️В округе Шаховская, Реутове и Рузском округе камеры зафиксировали нарушения только у одного водителя в муниципалитете.

Перемещение строительных, демонтажных и грунтовых отходов в Московской области возможно при наличии специального разрешения, получить которое можно на региональном портале государственных услуг. Это займет всего 10 минут, но поможет избежать значительных штрафов — до 250 тысяч рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.