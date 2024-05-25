В Подмосковье школу вожатых прошли более 2 тыс студентов

«Сегодня в детском лагере „Литвиново“ состоялся юбилейный выездной интенсив для вожатых Подмосковья. В этом году для работы в лагерях мы подготовили более 2000 студентов педагогических вузов. 500 из них будут работать в лагерях региона», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Почетным гостем мероприятия стала космонавт Елена Серова, она сказала важные напутственные слова будущим вожатым, а также вместе с ребятами высадила на алле туи.

В Министерстве социального развития сообщили, что в рамках интенсива для вожатых прошли мастер-классы по разбору различных лагерных ситуаций. Своим опытом с ними поделились коллеги из Всероссийских детских центров («Орленок», «Океан», «Алые паруса»).

В ведомстве дополнили, что мероприятие приурочили к Году семьи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что летняя оздоровительная кампания в регионе охватит около 180 тыс. ребят. Она стартует 30 мая.

«Традиционно мы вместе с муниципалитетами серьезно готовимся к летней кампании. В этом году она охватит порядка 180 тыс. ребятишек. На выбор родителей — 105 загородных лагерей в Рузе, Истре, Коломне, Пушкинском округе и других территориях. Кроме того, будут работать 960 пришкольных лагерей — они тоже востребованы. Наша первоочередная задача заключается в том, чтобы каждая локация, куда мы направляем детей, отвечала самым строгим требованиям и стандартам безопасности, удобства», — заявил Воробьев.