В Подмосковье школьникам открыли онлайн-курс по ИИ

Онлайн-программа по машинному обучению «Вектор ИИ» пройдет для школьников Подмосковья с июня по август. Участвовать могут дети с любым уровнем подготовки, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Программа доступна даже новичкам. Интенсив включает три уровня сложности: «Базовый», «Базовый+» и «Продвинутый». Каждый модуль состоит из трех вебинаров с записями и примерами кода, а также учебных материалов и заданий для самостоятельной работы.

Участники получат практический опыт работы с кодом и узнают, как устроены ML-соревнования. Курс также поможет подготовиться к олимпиадам и профильным конкурсам.

После завершения обучения школьники и студенты до 18 лет смогут применить знания на летнем хакатоне Академии ИИ. Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.