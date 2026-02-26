В Подмосковье сервис «ВсеСети» использовали 33 тыс раз

Сервис «ВсеСети» на портале госуслуг Московской области использовали более 33 тыс. раз для электронного согласования документов при строительстве сетей. Платформа позволяет сократить сроки процедур с года до двух недель, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сервис «ВсеСети» размещен на региональном портале госуслуг в разделе «Бизнес» — «Земля» — «Инфраструктура и подключение». С его помощью можно в электронном виде согласовать инженерно-топографические планы, а также проектную и рабочую документацию для строительства и реконструкции линейных объектов.

К системе подключены 195 ресурсоснабжающих организаций, а также Мособлкомлес, Минэкологии Подмосковья и Главное управление культурного наследия региона.

Сервис работает круглосуточно. Все участники процесса получают заявки одновременно, а не по цепочке, что позволило сократить сроки согласований с одного года до двух недель.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.