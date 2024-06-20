В Подмосковье сделали третье воскресенье сентября праздничным днем

В Мособлдуме в целом проголосовали за внесение изменений в закон, согласно которым третье воскресенье сентября становится Днем благоустройства Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Изменения внесли в закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области».

«Законопроект разработан в целях сохранения и укрепления профессиональных традиций, повышения уровня вовлеченности, единения профессионального сообщества в сфере благоустройства на территории Московской области», — сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.