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В Подмосковье сбор старой электроники охватит еще 15 муниципалитетов

Программа «Школа утилизации: электроника» в октябре 2026 года расширится еще на 15 муниципалитетов Московской области. Жители смогут сдать отслужившую технику на экологичную переработку, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Подмосковье продолжается осенний сезон программы «Школа утилизации: электроника», организованной фондом рационального природопользования. В октябре 2026 года пункты сбора старой техники откроют еще в 15 муниципалитетах.

Сдать электронику можно будет в Котельниках, Луховицах, Зарайске, Озерах, Раменском, Жуковском, Лыткарине, Коломне, Серебряных Прудах, Кашире, Ступине, Домодедове, Ленинском округе, Чехове и Серпухове.

Первый этап программы стартовал в сентябре. Стационарные пункты приема работали в 10 городах области. Технику сдавали сотрудники бюджетных организаций и другие жители. По данным министерства имущественных отношений Московской области, за месяц на экологичную переработку отправили несколько тонн электронного лома. Точный вес уточнят по итогам экологической ревизии.

Программа направлена на развитие экологической культуры и привычки к бережливому потреблению. Сдача старых системных блоков, сломанных фенов и других приборов в специальные контейнеры помогает воспринимать отходы как ресурс для переработки.

График выезда опубликован на сайте фонда рационального природопользования.

Сокращать вредные выбросы и улучшать качество атмосферы помогает федеральный проект «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие». Еще одна важная задача нацпроекта - создание современнных комплексов по переработке отходов и борьба с незаконными свалками.

Прием вторичных ресурсов — это важное мероприятие, которое предлагается расположить в удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«(Это нужно — ред.) для того, чтобы мы могли максимально соблюдать, обеспечивать экологическую повестку, задавать новую культуру утилизации мусора», — сказал Воробьев.