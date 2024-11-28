В Подмосковье самые популярные земельные услуги получают с помощью «Госключа»

В Московской области 8 земельных услуг, предоставляемых министерством имущественных отношений, можно получить с помощью разработанного Минцифры России инновационного сервиса «Госключ». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Госключ» внедрен в самые популярные земельные услуги, которыми пользуются как жители, так и бизнес. Это предоставление земельных участков в аренду или собственность без торгов, расчет платы за изменение вида разрешенного использования, предоставление недвижимости в аренду без торгов, перераспределение земельных участков, предоставление земельных участков в безвозмездное пользование, установление сервитута неразграниченных земельных участков и установление сервитута на областные земельные участки.

Получить региональные услуги с помощью «Госключа» можно на портале Госуслуг. Для этого надо зайти в раздел «Земля и стройка» и выбрать соответствующую услугу. Далее заполнить заявление, указав о подписании договора в электронном виде. В личный кабинет заявителя придет договор, который необходимо подписать в приложении «Госключ». После этого договор автоматически будет направлен на регистрацию в ЕГРН. Информация поступит в личный кабинет заявителя на РПГУ.

Чтобы получить электронную подпись в «Госключе», нужно:

скачать приложение «Госключ»;

зарегистрироваться и принять правила сервиса;

оформить электронную подпись.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.