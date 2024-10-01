В Подмосковье самой взрослой посетительнице библиотек — 99 лет

В Московской области самой взрослой читательницей стала 99-летняя Маргарита Борисовна Киневская. Читателем библиотеки А. С. Горловского в Сергиевом Посаде она является уже более 75 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

Маргарита Борисовна многие годы проработала учителем русского языка и литературы. Своим воспитанникам она прививала любовь к чтению, учила любить и понимать книги, обращать особое внимание на детали. Маргарита Борисовна любит перечитывать русских классиков: Пушкина, Лермонтова, Толстого, Горького. И каждый раз находит в их произведениях много новых нюансов. А первой прочитанной в детстве книгой стала для Маргариты Борисовны «Муму» Тургенева.

По завершении своей педагогической деятельности Маргарита Борисовна стала вести в библиотеке литературные лекции и книжный клуб, помогать в работе краеведам.

В библиотеках Подмосковья проводится активная работа с читателями «серебряного возраста». Для них работают творческие клубы, обучающие курсы, занятия по повышению компьютерной грамотности. Сотрудники библиотек консультируют пожилых людей по работе приложений «Госуслуги» и «МОе Подмосковье».

Найти ближайшую библиотеку, узнать расписание занятий в кружках и заказать нужную книгу можно найти в приложении «МОе Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.