В Подмосковье с нарушителями порядка будут бороться с помощью мобильного приложения

Сервис «Народный инспектор» в Московской области действует уже семь лет. Имеющийся функционал помогает любому гражданину зафиксировать различные нарушения порядка. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Теперь жители Подмосковья с помощью сервиса «Народный инспектор» могут фиксировать нарушения использования земельных участков, а именно: — незаконной гостиничной деятельности (в частных домах размещены гостиница или хостел); — незаконному производству (в частном секторе или на сельхозземлях работают заводы); — незаконному предоставлению услуг (в частных домах открыты магазины, автосервисы, шиномонтажи, кафе и пр.).

«Благодаря активному развитию IT отрасли функционал действующих приложений постоянно расширяется. «Народный инспектор» помогает гражданам быстро и своевременно фиксировать самые разные нарушения и отправлять их в надзорные органы. По вопросам нарушения земельного законодательства и в частности нарушений использования земельных участков мы в постоянном контакте с жителями, а приложение значительно упростит наше взаимодействие и позволит еще более оперативно решать проблемы», — подчеркнула министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

«Народный инспектор» работает в приложении «Добродел», которое можно скачать в AppStore или GooglePlay, после чего необходимо зарегистрироваться. Далее навести камеру на QR-код, который перенаправит в «Народный инспектор». После того, как вы включите GPS на мобильном устройстве, система определит, где вы находитесь. Теперь нужно навести камеру на объект с нарушением использования земельных участков, снять видео и отправить его специалистам с описанием проблемы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.