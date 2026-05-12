В Подмосковье с начала весны отремонтировали 9,5 тыс МАФ

Коммунальные службы Подмосковья с начала весеннего сезона отремонтировали более 9,5 тыс. малых архитектурных форм — скамеек, урн и ограждений. Работы провели по итогам проверок инспекторов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Ремонт выполнили по объектам, которые выявили инспекторы в ходе контроля содержания дворов и общественных пространств. В перечень работ вошли покраска, локальный ремонт, а также замена поврежденных или отсутствующих элементов благоустройства.

В число муниципалитетов-лидеров по количеству восстановленных объектов вошли Наро-Фоминский округ — 760 элементов, Красногорск — 726, Балашиха — 496, Раменский — 477 и Подольск — 384.

Ранее вице-губернатор Московской области отмечал, что инспекторы на постоянной основе проверяют состояние придомовых территорий. Выявленные дефекты малых архитектурных форм передают в работу коммунальным службам для оперативного устранения. В случае обнаружения повреждений жители могут обратиться в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.