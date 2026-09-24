В Подмосковье с начала сентября устранили 1 305 нарушений на детских площадках

Инспекторы с начала сентября выявили и устранили 1305 нарушений на детских площадках Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Инспекторы министерства регулярно осматривают объекты и территории Подмосковья. Они оценивают качество содержания детских площадок, проверяют исправность оборудования и состояние игровой инфраструктуры. С начала сентября в муниципалитетах выявили и устранили 1305 нарушений.

Больше всего нарушений устранили в Мытищах — 123. В Дмитровском округе их было 92, в Красногорске — 73, в Лобне — 58, в Раменском округе — 57.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что в регионе более 19 тыс. детских и спортивных площадок. Во время весеннего и летнего благоустройства инспекторы уделяют внимание конструкциям и состоянию песочниц. Опасные дефекты необходимо устранять в течение суток, а до ремонта — ограничивать доступ детей на площадку.

О нарушениях на детской площадке можно сообщить в территориальный отдел министерства.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.