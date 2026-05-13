В Подмосковье с начала мая оштрафовали 195 водителей

С начала мая в Подмосковье к административной ответственности привлекли 195 автовладельцев за парковку в неположенных местах. Нарушения зафиксировали через приложение «Народный инспектор», общая сумма штрафов превысила 1 115 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Большинство нарушений связано с размещением автомобилей на участках с зелеными насаждениями — выявлено 163 таких случая. Еще 32 водителя припарковались так, что помешали вывозу твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что для фиксации случаев безответственного поведения водителей в регионе работает приложение «Народный инспектор». С его помощью можно зафиксировать парковку на газонах, у контейнерных площадок или на детских площадках, после чего владельцу автомобиля выносится постановление о штрафе.

Сообщить о нарушении может любой житель региона через раздел «Народный инспектор» в приложении «Добродел». Размер штрафа для автовладельцев составляет от 5 до 30 тыс. рублей.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.