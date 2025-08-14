В Подмосковье с начала года выявили 464 факта самовольного занятия участков леса

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области регулярно проводит патрулирование земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам. В случае выявления нарушений лесного законодательства составляются протоколы о правонарушениях и рассчитывается ущерб, подлежащий возмещению. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала года в ходе патрулирований на территории всех подмосковных лесничеств и анализа ортофотопланов было выявлено 464 факта самовольного занятия лесных участков. По всем нарушениям были составлены протоколы об административных правонарушениях», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Больше всего протоколов было составлено в Московском учебно-опытном (84), Подольском (74) и Истринском (48) лесничествах.

К административной ответственности по статье 7.9 КоАП РФ привлечено 420 нарушителей на общую сумму почти 12,5 млн рублей.

Граждане с целью увеличения своих дачных владений идут на хитрость: расширяют имеющиеся наделы путём «присоединения» к ним лесных участков, огораживания и возведения построек, а затем выращивают на захваченных землях плодово-ягодные деревья и кустарники, овощные и ягодные культуры, складируют строительные материалы, мусор и организуют компостные кучи.

Предупреждаем: самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, которое согласно ст. 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа:

на граждан — до 50 тыс. рублей;

на должностных лиц — до 100 тыс. рублей;

на юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Кроме того, помимо штрафов, ст. 100 ЛК РФ предусматривает возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.